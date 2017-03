என்னாது ஆர்.கே. நகரில் டிடிவி தினகரனுக்காக நடிகை எமிஜாக்சன் தொப்பியுடன் பிரசாரமா?

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக பிரபல நடிகை எமிஜாக்சன் தொப்பியுடன் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 14:47 [IST]

English summary

Actress Amy Jackson may campaign for TTV Dinakaran in RK Nagar, sources said.