மதுரையில் நடுரோட்டில் கொடூரக் கொலை... அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்! - வீடியோ

சிறையிலிருந்து ஜாமீனில் வெளிவந்த டவர் சரவணன் என்பவர் மதுரை அலங்காநல்லூரில் நடுரோட்டில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார்.

English summary

In Madurai Alanganallur an accused came out from jail and he murdered by unknown persons.