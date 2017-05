இரக்கமின்றி கொளுத்தும் வெயில்... சுருண்டு விழுந்து பலியான முதியவர் - வீடியோ

தமிழகத்தில் கத்தரி வெயில் நேற்று தொடங்கி இரண்டு நாட்களாக கொளுத்தி வருகிறது. அதற்கு முன்பும் வெயில் வதைத்தது. இந்நிலையில், விழுப்புரத்தில் கொடும் வெயில் தாங்காமல் ஒரு முதியவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

An aged man lost his life due to heavy and hot sun in Viluppuram. When he walked on the road he fell down and died.