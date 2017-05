நீ போட்ரா பார்க்கலாம்.. கை காலை முறிச்சுப் போடுவேன்.. ஆட்டோ டிரைவரிடம் எகிறிய ஆறுக்குட்டி எம்.எல்.ஏ

ஆட்டோ டிரைவரிடம் கவுண்டம்பாளையம் எம்எல்ஏ ஆறுக்குட்டி காட்டமாக பேசியது தொடர்பான ஆடியோ பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Auto drivers problem: MLA Arukkutty interfered this and talked to the opposition driver through phone in a rough and tough manner.