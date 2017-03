சிதம்பரம் அருகே இரண்டரை வயது பெண் குழந்தை பாலியல் பலாத்காரம்

சிதம்பரம் அருகே இரண்டரை வயது பெண் குழந்தையை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த பழனிச்சாமி (45)என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

An elderly man was for molesting a 2 year old girl in Chidambaram, Cuddalore district