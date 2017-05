அமைதியா குடிச்சிட்டு ஒரு ஓரமா போயிடுறோமுங்க.. மூடிடாதீங்க.. எம்எல்ஏவிடம் கெஞ்சிய மூத்த குடிமகன்!

ஈரோடு அருகே ஊருக்குள் இருக்கும் மதுக்கடையை அகற்றக்கூடாது என ஒரு முதியவர் எம்எல்ஏவிடம் கெஞ்சிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

An old man pleaded with the MLA not to remove the liquor from the Muthampalayam. The MLA would be laughing at what he said.