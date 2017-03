மதவாதத்தை எதிர்த்து போராட கி.வீரமணி தலைமையில் புதிய இயக்கம்

மதவாதத்தை எதிர்த்து போராட அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு புதிய இயக்கம் ஒன்றை கி.வீரமணி தலைமையில் இயக்கம் தொடங்கவுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

An unpolitical organisation led by Veeramani to fight against communal forces will be started.