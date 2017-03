டாஸ்மாக் கடை போர்டு மீது ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அதிரடி.. அன்புமணி, பாமகவினர் கைது

சென்னையில் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுக்கடைகள் குறித்த வழிகாட்டி மற்றும் அறிவிப்புப் பலகைகள் மீது ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் போராட்டம் நடத்திய டாக்டர் அன்புமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

PMK youth wing leader and Loksabha MP Anbumani today arrested by Chennai Police. Supreme Court order to remove all the liquor shops and bars along the national and the state highways