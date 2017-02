500 மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என்பது ஏமாற்று வேலை: அன்புமணி

மேலும் 500 மதுக் கடைகள் மூடப்படும் என்பது ஏமாற்று வேலை என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Anbumani condemns edappadi palanisamy for banning 500 liquor shops he signed earlier in the morning. Anbumani also said that TamilNadu Government should ban all liquor shops not partially.