பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீரை தாரை வார்ப்பதா.. அன்புமணி கண்டனம்

தமிழகத்தில் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டிருக்கும் சூழலில் பெப்சி, கோக்கிற்கு தண்ணீரை தாரை வார்பது ஏற்க முடியாது என்று பாமக மாநில இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

Anbumani condemns Madras High Court lifts stay on using Thamirabarani river water. In the statement he slams tamilnadu government act on this issue.