புளித்த ஏப்பம் விடுபவனுக்கு பசி ஏப்பத்தின் நிலை புரியாது - உர்ஜித் படேலுக்கு அன்புமணி, வாசன் கண்டனம்

விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி செய்வது பற்றி சர்ச்சைக்குரிய கருத்து கூறிய ஆர்பிஐ ஆளுநர் உர்ஜித் படேலுக்கு அன்புமணி, ஜி.கே. வாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TMC leader G K Vasan and PMK youth wing leader Anbumnani Ramadoss has condemed Urjith Patel for farmers loan issue.