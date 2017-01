மாணவர்களின் அறவழிப் போராட்டத்தில் களங்கம் ஏற்படுத்தியது போலீசார்: அன்புமணி ராமதாஸ்

சென்னையில் கலவரம் ஏற்பட்டதற்கு போலீசாரே காரணம் என அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். கலவரம் தொடர்பாக நீதி விசாரணை தேவை என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK MP Anbumani Ramadas accuses police for the violence in Chennai. He urges the judicial process for the riots.