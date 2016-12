சசிகலாவை துணைவேந்தர்கள் சந்திப்பதா?- அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்

பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் சசிகலாவை சந்தித்ததற்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அடுத்தடுத்த ஊழல்களுக்கு அனுமதி பெறவே கட்டாய அழைப்பை ஏற்று துணைவேந்தர்கள் சசிகலாவை சந்தித்ததாக அவர் குற்றம்

English summary

Anbumani Ramadas condemns that the University Vice chancellors met sasikala and urges to take responsibility of ADMK General secretary Post in the party. He also accuses that to get the permission for scams only the vice chancellors met sasikala.