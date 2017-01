புதுப்பானையில் பொங்கல் வைத்த பெண்கள்... உற்சாகமாக பங்கேற்ற பாமக அன்புமணி

சென்னை கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தில் வியாபாரிகள் நலச் சங்கம் சார்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அன்புமணி கலந்து கொண்டார்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 19:20 [IST]

English summary

PMK youth wing leader and Dharmapuri Loksabha MP Anbumani Ramadoss celebrated Pongal festival at Koyambedu in Chennai.