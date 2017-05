ரஜினி இன்னும் 50 வருடத்திற்கு இப்படியேதான் பேசிட்டிருப்பார்.. அன்புமணி நக்கல்!

ரஜினி அரசியலுக்கு வருவது குறித்து கடந்த 20 ஆண்டுகளாக பேசி வருகிறார். அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் இதையே பேசுவார் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கிண்டலடித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 17:16 [IST]

PMK leader Anbumani Ramadoss has commented on Rajinikanth’s political speech today.

