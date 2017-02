சசிகலா குடும்பத்தினரால் ஆட்டி வைக்கப்படும் பொம்மையா எடப்பாடி பழனிசாமி? அன்புமணி ராமதாஸ்

சசிகலா குடும்பத்தினரால் ஆட்டி வைக்கப்படும் பொம்மையாகவே முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருப்பார் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK youth wing leader Anbumani Ramadoss Condemned DMK and Admk both parties over the issue of assembly