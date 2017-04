மாமல்லபுரத்தில் ஜெர்மனி பெண் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை: அன்புமணி கடும் கண்டனம்

வெளிநாட்டுப் பெண்ணை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவர்களை கைது செய்ய காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாதது கண்டிக்கத்தக்கது என்று அன்புமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK youth wing leader Anbumani ramadoss condemnes on A 22 years old German woman raped in Mamallapuram by 3 members.