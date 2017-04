இன்னொரு ஜெயலலிதாவாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயல்வதா? அன்புமணி கண்டனம்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியு தம்மை இன்னொரு ஜெயலலிதாவாக நினைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு தொல்லை தருவதையும், காவல்துறையின் சக்தியை வீணடிப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK MP Anbumani Ramadoss has Condemnes on Edappadi Palaniswami to Misuse of police powers