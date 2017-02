தமிழக அரசின் வறட்சி நிவாரணம் யானைப் பசிக்கு சோளப் பொரி: அன்புமணி காட்டம்

தமிழக அரசின் வறட்சி நிவாரணம் யானைப் பசிக்கு சோளப் பொரி போன்றது என்று பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 12:58 [IST]

English summary

Anbumani Ramadoss condemns Tamilnadu Government on drought relief . He also demands that Govt should give 25 lakhs relief fund to the suicide farmers.