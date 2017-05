மருத்துவ மேற்படிப்புக்கு 5 மடங்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதா? அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

புதுச்சேரியை விட தமிழகத்தில் மருத்துவ மேற்படிப்புக்கு 5 மடங்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

PMk youth wing leader Anbumani Ramadoss has accused state government for five times extra charge of medical fee