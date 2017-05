அந்த விஷயத்தில் கமல் ஒரு தைரியமான மனிதர்... ரஜினியை போட்டுத் தாக்கும் அன்புமணி!

ரஜினி அரசியலுக்கு வருவது குறித்து தெளிவாக கூறவேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Anbumani Ramadoss has urged Rajinikanth to be clear for coming to politics. He praised Kamal. Kamal is always taking the same position in expressing political opinions Anbumani said.