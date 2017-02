ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை கண்டித்து மார்ச் 3-ல் போராட்டம்: அன்புமணி

ஹைட்ரோகார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை கண்டித்து பாமக சார்பில் வருகிற மார்ச் 3-ந் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK youth wing leader Anbumani Ramadoss announced to protest over hydrocarbon project in Neduvasal on 3rd March. He also says that it would ruin agricultural land and ground water in the delta districts