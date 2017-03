அனைத்து மாநில விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்க.. அன்புமணி வலியுறுத்தல்

அனைத்து மாநில விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்க்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசை பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Anbumani Ramadoss requests central Government to dismiss Farmers loan. In his statement , he requests central Government to dismiss farmerts loan of all states instead of Uttar Pradesh