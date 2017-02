மதுக்கடை வழிகாட்டி பலகைகள் மீது 1-ஆம் தேதி ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் போராட்டம்.. அன்புமணி அறிவிப்பு

தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுக்கடைகள் குறித்த வழிகாட்டி மற்றும் அறிவிப்பு பலகைகள் மீது ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டும் போராட்டம் நடத்தப்படும என்று பாமக இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவித்து

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss will stage a protest against alcohol at Chennai on March 1st.