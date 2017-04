மதுக்கடைக்கு எதிராக போராடிய பெண்களைத் தாக்கிய காவல் அதிகாரியை கைது செய்க: அன்புமணி

பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவல் அதிகாரி மீது மகளிர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின்படி வழக்கு தொடர்ந்து கைது செய்ய வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMk youth wing leader Anbumani Ramadoss urges to arrest Police officer who attacked women in Samalapuram near erode