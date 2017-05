ஏழை நோயாளிகளைப் புரிஞ்சுக்கோங்க, போராட்டத்தை விடுங்க.. அரசு டாக்டர்களுக்கு அன்புமணி வேண்டுகோள்!

அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஏழை எளிய நோயாளிகள் நலன் கருதி டாக்டர்கள் தங்கள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவரவேண்டும் என்று டாக்டர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK leader Dr Anbumani Ramadoss has urged the agitating govt doctors to go back to their work for the sake of poor patient.