ஓராண்டுக்கு முன் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்ககூடாதா? அன்புமணி வேதனை

தாமதமாக வந்தால் கூட பொதுவாழ்வில் ஊழலை ஒழிப்பதற்கான சிறந்த ஆயுதமாக உருவெடுத்துள்ள சொத்து குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு வரவேற்கப்பட வேண்டியதாகும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Anbumani welcomes that The Supreme Court judgment against of former chief minister Jayalalithaa, V K Sasikala and V N Sudakaran