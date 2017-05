ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சூடிய மாலை அணிந்து வைகையில் இறங்கும் கள்ளழகர்!

மதுரை வைகை ஆற்றில் இறங்கும் கள்ளழகருக்கு சூடுவதற்காக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருந்து ஆண்டாள் சூடிக் கொடுத்த மாலை கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

English summary

Srivilliputhur Goddess Andal garland was taken to Madurai on Monday to adorn Lord Kallazhagar during the Chithirai festival.Special pujas were performed to the presiding deity before the garland was transported to Madurai on Monday evening.