அதிமுக அலுவலகத்தில் தொண்டர்கள் போர்வையில் ஆந்திரா குண்டர்கள் குவிப்பு?

சசிகலா புஷ்பாவின் கணவரை தாக்கியவர்கள் ஆந்திராவில் இருந்து அழைத்துவரப்பட்ட குண்டர்களா? என அதிமுக தொண்டர்கள் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

ADMK Cadres doubt over the goondas who are attacking Sasikala Pushpa's husband came from Andhra in the name of Sasikala Natarajan supporters.