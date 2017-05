கூத்தாண்டவர் கோவில் திருவிழா.. மிஸ் கூவாகம் பட்டம் வென்றார் சென்னை ஆண்ட்ரியா!

விழப்புரத்தில் நடந்த மிஸ் கூவாகம் அழகிப் போட்டியில் சென்னைய சேர்ந்த ஆண்ட்ரியா முதலிடம் பிடித்தார்.

chennai Andriya won Miss Koovagam Title in Koothandavar temple in Vilupuram district.

