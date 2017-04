மரண பயத்தை காட்டிய சென்னை அண்ணா சாலை... திடீர் பள்ளம் மூடப்பட்டு மீண்டும் வாகனங்கள் இயக்கம்!

சென்னை அண்ணா சாலை அருகே நேற்று திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் இன்று முடிவடைந்து அவ்வழியாக வாகனஙகள் வழக்கம் போல் இயங்கி வருகிறது.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 16:44 [IST]

English summary

Road renovation work have done in Anna salai where a big hole occured yesterday near Church Park convent. Today all vehicles are allowed for transportation.