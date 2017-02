எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டும் என்று சொன்ன தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா அண்ணா!

தமிழக மக்களால் தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா என போற்றப்படும் அறிஞர் அண்ணாவின்48வது நினைவு தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. அவரது நினைவுநாளில் அவரது கொள்கைகளை நினைவு கூர்வோம்.

English summary

Dr. C. N. Annadurai, fondly called Anna by millions of Tamilians, was one of the most charismatic leader of modern India.