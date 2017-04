வஞ்சிரம் கிலே 950... வவ்வால் கிலோ ரூ. 700 அட மீன்பிடி தடைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு!

இன்னும் 45 நாட்களுக்கு மீன்களை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவிற்கு மீன்களின் விலை பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டது.

English summary

The 45-day annual fishing ban has been enforced along the East Coast of Tamil Nadu from today.