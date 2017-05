சென்னையை விடாது துரத்தும் அனல் காற்று... மேலும் 2 நாட்கள் நீடிக்குமாம்!

அண்டை மாநிலங்களில் நிலவும் கடுமையான வெப்பத்தால் தமிழகத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

IMD says that the heat wave will continue in TamilNadu with high temperatures for the next two daysand today also more than 8 places recorder above 100 degree Fahrenheit.