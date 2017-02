கூவத்தூர் மட்டுமல்ல பூந்தண்டலம் பண்ணை வீட்டிலும் எம்எல்ஏக்கள் சிறை- அதிகாரிகள் விசாரணை

கல்பாக்கத்தை அடுத்த பூந்தண்டலம் பண்ணை வீட்டில் எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவலை அடுத்து செய்யாறு வட்டாட்சியர்

English summary

Officials are raiding a farm house near Chennai at Poontandalam where another batch of ADMK MLAs are lodged.