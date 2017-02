சசிகலா மேலும் ஓராண்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வாய்ப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட சசிகலா அதை செலுத்தத் தவறினால் மேலும் ஓராண்டு சிறையில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்று தீர்ப்பு நகல் தெரிவிக்கிறது.

English summary

If sasikala fails to pay the fine amount, she has to be in prison for one more year, mentioned in the supreme court judgement copy.