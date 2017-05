ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை நிறுத்துங்க.. 50க்கும் மேற்பட்டோர் குளத்தில் இறங்கி நூதனப் போராட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கொண்டு வரக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி நெடுவாசல் கிராம மக்கள் 50க்கும் மேற்பட்டோர் குளத்தில் இறங்கி நூதன முறையில் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Neduvasal villagers continue their protest to against hydro carbon for 21st day in Pudukottai.