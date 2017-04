திருட்டு விசிடி பற்றி தகவல் தந்தால் ரூ.1 லட்சம் பரிசு.. விஷால் அதிரடி அறிவிப்பு

திருட்டு விசிடி தயாரிக்கும் நபர்களை தியேட்டர் நிர்வாகத்திடம் பிடித்துக் கொடுத்து எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்தால், சம்பந்தப்பட்டவருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என விஷ

English summary

Vishal announced 1 lakh cash prize for the people who will expose about pirated vcd business.