தேசிய கொடியை எரித்ததும் பிரதமருக்கு எதிராக கோஷம் போட்டதும் தேசவிரோதம்- நிர்மலா சீதாராமன் ஆவேசம்

நம் நாட்டின் கொடியை எரித்தவர்கள் தேச விரோதிகள் தான். அவர்களைக் கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

English summary

National flag burnt in Marina protest, anti national slogans, against modi posters paste in Marina said Central Minister Nirmala Seetharaman.