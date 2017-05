யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம்.. ஆனால் கொள்கை?.. ரஜினிக்கு நல்லக்கண்ணு சுளீர்!

யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம், ஆனால் என்ன கொள்கை இருக்கிறது என கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 17:28 [IST]

English summary

Anyone can come to politics, but what is the policy they have? : NallakannuAnyone can come to politics, but what is the policy they have? Communist senior leader Nallakannu questioned to Rajinikanth. Rajini's stand on the issue of Cauvery and Eelam has been questioned as well.