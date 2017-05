காவிரி பற்றி பேசும் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்களே... பாலாறு பிரச்சனையில் தொடரும் வஞ்சகம் ஏனோ?

காவிரி பிரச்சனை குறித்து கரிசனையை வெளிப்படுத்தும் ஆந்திரா முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, பாலாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டி தமிழகத்தை வஞ்சிக்காமல் இருப்பாரா? என கேள்வி எழுப்புகிறது தமிழகம்.

English summary

TamilNadu farmers had demanded that the Andhra Chief Minsiter Chandrababu Naidu who concern over the Cauvery issue, should drop the Palar Check dam projects.