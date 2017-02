அப்பல்லோ டாக்டர்கள் நடத்திய பிரஸ் மீட் சட்டப்படி தப்பு.. பி.ஹெச்.பாண்டியன் பொளேர்

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளபோது, அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அப்பல்லோ டாக்டர்களை கொண்டு பிரஸ் மீட் செய்திருக்க கூடாது என்று, பி.ஹெச்.பாண்டியன் தெரிவித்தார

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Apollo doctors should not have met the press, says P.H.Pandian in his press meet.