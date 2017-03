ஜெ. சாவுக்கு காரணமானவர்களுடன் அப்பல்லோவுக்கு ரகசிய தொடர்பா? விளாசும் பொன்னையன்

ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு காரணமானவர்களுடன் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு ரகசிய தொடர்பு உள்ளதா என மாஜி அமைச்சர் பொன்னையன் விளாசியுள்ளார்.

English summary

Former minister ponnaiyan says that Apollo has relationship with the people who are the reason for Jayalalitha's death.three hours before of jayalalitha taken to the hospital the black cats has sent out from Poes garden Ponnaiyan said.