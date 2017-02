ஜெயலலிதா சிகிச்சை மர்மங்களுக்கு விடை என்ன? அப்பல்லோ டாக்டர்கள் பேட்டியின் ஹைலைட்ஸ் இவ்வளவுதான்!

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு என்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன என்பது குறித்து அப்பல்லோவில் பணியாற்றும் மருத்துவர்களும், சிகிச்சையளித்த சிறப்பு டாக்டர் ரிச்சர்ட் பியலும் இன்று பேட்டியளித்தனர்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Jayalalithaa was conscious, I spoke to her when she gave thumb impression for EC forms says Dr Balaji of Chennai's Apollo Hospitals.