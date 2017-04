கொடுமை... ஜெ.வை ஆஸ்பத்திரியில் போட்டு விட்டு பீலேவுடன் மல்லுக்கட்டிய டாக்டர் பாலாஜி!

ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது லண்டன் டாக்டர் பீலேவுடன் அப்பல்லோ நிர்வாகம் மல்லுக்கட்டிய கதையை அம்பலப்படுத்தியுள்ளார் டாக்டர் பாலாஜி.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 11:11 [IST]

English summary

Dr P Balaji said that the Apollo Hospital has refuesed to pay the London Dr Richard beale's Hotel Bill who gave treatment to Jayalalithaa.