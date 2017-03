2011-ல் மோடியின் எச்சரிக்கை, ஜெ.வின் சதி அறிக்கையை உறுதி செய்யும் அப்பல்லோ ரிப்போர்ட்!

அப்பல்லோ மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையானது ஜெயலலிதாவுக்கு கடந்த காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிகிச்சைகள் தொடர்பான சந்தேகங்களை கோடிட்டு காட்டியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Apollo reports indicts doubts over the Past treatments to Former Chief Minister Jayalalithaa.