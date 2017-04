ரூ.1.15 கோடி சொத்துக்குவிப்பு ... 21 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சிறை செல்லும் மாஜி அமைச்சர் அரங்கநாயகம்

வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கில் 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிறை செல்லப் போகிறார் மாஜி அமைச்சர் அரங்கநாயகம்.

English summary

Former minister Aranganayagam is going to jail after 21 long years in DA case.