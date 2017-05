தடையை மீறுவதாக மே 17 இயக்கம் அறிவிப்பு- மெரினாவில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிப்பு!

போலீஸாரின் கெடுபிடியால் விடுமுறை நாளையொட்டி கடற்கரைக்கு வந்த பொதுமக்கள் பெரும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 16:07 [IST]

English summary

arround 500 police has been deployed in Chennai Marina beach. Due to this public affected heavily.