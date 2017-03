சிறுமியர் ஆடும் கல்லாங்காய்.. பல்லாங்குழி.. தீவுத் திடல் சுவர்களை அலங்கரிக்கும் வண்ண வண்ண ஓவியங்கள்

சென்னை தீவுத்திடலை சுற்றியுள்ள சுவர்களில் வண்ண வண்ணமாய் ஓவியம் தீட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இது காண்போரை கவர்ந்து வருகிறது.

English summary

Traditional games have been drawn on the Island ground wall by artists.