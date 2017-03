தாரை தப்பட்டை.. கரகாட்டம்... குத்தாட்டம்.. ஆர்.கே. நகரில் களைகட்டும் பிரச்சாரம்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தாரை தப்பட்டை, கரகாட்டம், குத்தாட்டம் என களைகட்டியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Artful campaigns have been held in R K Nagar by election by candidates.